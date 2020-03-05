شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسي : الجماهير المصرية لها الحق في حضور مباراة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي ، أن إقامة مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة بحضور جماهيري كامل ، مشيراً إلي أنه لا صحة علي الإطلاق بمنع حضور الجماهير المصرية في المباراة .

وأشار وزير الشباب والرياضة التونسي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، إلي أن حرص الوزارة على إنجاح مباراة الزمالك والترجي، مؤكدا أن كل الأطراف المتداخلة على أتمّ الاستعداد والجاهزية لتوفير كل الظروف الملائمة وضمان حسن استقبال الجماهير الضيفة لكلا الفريقين وتأمين أفضل ظروف الإقامة والتنقل .

وأضاف الوزير التونسي : " كورونا لم ينتشر في مصر أو تونس حتى يتم إصدار قرارات غير مألوفة بمنع الجماهير"، متابعاً "نرحب بالمصريين لحضور المباراة في الملعب، ورسالتي للجمهورين المصري والتونسي هي أن العالم يتابعنا وعلينا أن نظهر الرقي والتقدم والحضارة أمام الجميع في الملعب".