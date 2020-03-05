شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 4/3/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الأربعاء والتي يعد ابرزها حضور 60 الف مشجع لمواجهة الزمالك والترجي في تونس.

فخر الدين بن يوسف يتحفظ على تمديد عقده مع الإسماعيلى

تحفظ التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب وسط الإسماعيليى على مسألة تمديد عقده مع الدراويش في الفترة الحالية منتظرا لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في العودة لخوض تجربة في احدي دوريات الخليج.

كان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد فتح ملف تمديد تعاقد التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعقد مسئولو لجنة التعاقدات بالنادي جلسة مع اللاعب للاتفاق علي الخطوط العريضة لتمديد التعاقد ولكن تحفظ اللاعب أرجأ الأمر للفترة المقبلة.

الأمن التونسى يقرر 60 ألف متفرج لمؤازرة الترجى أمام الزمالك

يشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية أمام الزمالك المقرر لها الجمعة باستاد رادس، فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب، ويكفي الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتجة 1/3.

آخر كلام.. اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـVAR غداً

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تطبيق تقنية حكم الفيديوVAR غداً فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الموافقات الخاصة بتقنية حكم الفيديوVAR وصلت إلى اتحاد الكرة ومنها موافقة الـIFAB إلى جانب اعتماد 17 حكم ساحة و19 حكمVAR و19 حكم مساعد VAR.

الأهلي يؤكد مشاركته في مهرجان اعتزال طارق التائب بتوقع العقود

أكد مسئولو النادي الأهلي مشاركتهم في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية بعد توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ويواجه الأهلي الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب، في موعد يناسب مواعيد الفريقين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في الوقت الذي يوجد موعد مقترح وهو يوم 28 مارس الجاري.

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وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوساوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

تأجيل السوبر الأفريقي للزمالك والكؤوس للأهلى فى كرة اليد بسبب كورونا

قام الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بإبلاغ الاتحاد الجزائري بتأجيل النسخه 27 من كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي المؤهلة لكأس العالم للأندية والنسخة 36 من كأس أفريقيا للأندية المقرر والذي كان مقرر إقامتهما بالجزائر نهاية شهر مارس الجارى لأجل غير مسمى

كان من المقرر أن يشارك فريق الاهلى فى نسخة بطولة الكؤوس .

تركى آل الشيخ يوضح سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

أوضح المستشار تركى أل الشيخ سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب تركي أل الشيخ :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

اللجنة الأولمبية تمنح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية مدى الحياة

قامت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بمنح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الرئاسة الشرفية للجنة مدى الحياة ، كما تم منح حسن مصطفى درع اللجنة مع الاحتفاظ بدرع الرئاسة الشرفية فى دولاب اللجنة الأولمبية ،وذلك خلال حفل التكريم المقام من جانب اللجنة إلى حسن مصطفى بأحد الفنادق .

و شهد حفل التكريم حضور عدد من رموز الرياضة و كرة اليد تحديدا من بينهم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و المجلس الحالي للاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر ، وذلك في أحد فنادق مصر الجديدة .

و بدأ التكريم بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة حسن مصطفى شهد إنجازاته و مسيرته الحافلة فى رئاسة الاتحاد الدولى .