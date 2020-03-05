شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 4/3/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الاربعاء 4/3/2020 العديد من الاخبار الهامة لنادي الزمالك والتي جاء في مقدمتها خوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين: الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

الزمالك يتدرب في تونس غدًا على فترتين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين: الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.