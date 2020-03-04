دورتموند سيعقد أغلى صفقة في تاريخه مع ناشئ عمره 16 عاما

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الإنجليزي جود بلينغهام (16 عاما) سيصبح أغلى صفقة في تاريخ نادي دورتموند، حيث تتحدث وسائل إعلام عن 35 مليون يورو يقدمها النادي للاعب

بعدما عقد دورتموند صفقته المدوية مع النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما)، جاءت الأخبار الآن بالاتفاق على صفقة ضخمة أكبر بكثير من صفقة هالاند، صاحبها ناشئ إنجليزي يصغر هالاند بثلاثة أعوام.

مرارا وتكرارا يثبت نادي دورتموند حسه العالي وبراعته في اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم الفرصة لتلمع أسماؤهم في عالم كرة القدم. وبعد تألق الإنجليزي جادون سانشو (19 عاما)، والحماس الذي أحدثه انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما) في بداية العام الجاري، جاء الدور ليعقد دورتموند صفقة مدوية هي أكبر صفقة في تاريخه، بحسب ما علمت مجلة شبورت بيلد الألمانية.

وقالت المجلة اليوم الأربعاء على موقعها بالإنترنت إنه يفترض بالفعل حدوث اتفاق بين دورتموند وفريق بيرمينغهام سيتي بدوري الدرجة الثانية في إنجلترا من أجل حصول الفريق الألماني على الناشئ جود بلينغهام صاحب الأعوام الـ 16، الذي يلعب في خط وسط الفريق الإنجليزي، ويملك عقدا معه حتى 2021.

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ويجري الحديث حول 35 مليون يورو يدفعها دورتموند من أجل تنازل بيرمينغهام عن نجمه بداية من صيف هذا العام. وبذلك سيصبح جود بلينغهام أغلى صفقة في تاريخ دورتموند، فحتى الآن كانت استعادة ماتس هوميلس من بايرن هي الأغلى حيث كلفت الفريق حوالي 31 مليون يورو. أما العملاق النرويجي هالاند فقد دفع دورتموند لفريق ريد بول سالزبورغ مبلغ 20 مليون يورو فقط، من أجل أن يتنازل عنه الفريق النمساوي.

وقد لعب جود بلينغهام في كافة المراحل العمرية بفرق الناشئين في دورتموند وعندما كان عمره 14 عاما كان يلعب مع الناشئين تحت 18 عاما ويشبه بذلك جوهرة دورتموند يوسوفا موكوكو، حسب وصف شبورت بيلد.

وقد بدأ بلينغهام في خوض أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول لبيرمينغهام في آب/ أغسطس الماضي ليكون بذلك أصغر لاعب سنا في تاريخ هذا النادي، وشارك في 31 مباراة سجل فيها أربعة أهداف.