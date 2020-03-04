شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج «لا لاستقالة تركي آل الشيخ» يتصدر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر هاشتاج «لا لاستقالة تركي ال الشيخ» موقع التدوينات الصغيرة تويتر ،وذلك عقب مشاركة الألاف من متابعي الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص من رواد تويتر،مطالبين بعدم قبول الاستقالة.

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وعبر المشاركون في الهاشتاج عن تمسكهم بتواجد تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

جاء ذلك عقب البيان الصادر من معالي المستشار تركي الشيخ في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء والذي طالب خلاله مجلس إدارة النادي الأهلي بتحديد موقف الاستقالة من منصب رئيس شرف النادي ولم يتخذ فيها مجلس الأهلي قرار قبل أن يتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار تركي الشيخ بعد ذلك .

كان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، أصدر بيانًا على صفحته بـ«فيس بوك»، أكد من خلاله استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.