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الحكومة الإيطالية تقرر إقامة مباريات الكرة في الدوري والكأس بدون جماهير

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، الأربعاء، إقامة مباريات الكرة في وكأس إيطاليا، بدون جماهير حتى يوم الثالث من أبريل على أقل تقدير.

وكانت مخاوف بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل إيطاليا، قد تسببت في تأجيل أكثر من لقاء بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

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ووفقا لبيان صادر من الحكومة الإيطالية، سيتم تنظيم جميع الأحداث في إيطاليا دون جمهور حتى 3 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن القرار يتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المناطق التي لم تتأثر بعد بانتشار الفيروس.

وأوضح البيان أن الأندية مسؤولة عن إجراء فحوصات دورية للتأكد من عدم إصابة أي من الرياضيين أو الموظفين بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالات، بعد تأكيد وفاة 28، اليوم، الأربعاء.

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