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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اول حالة كورونا في ليفربول تثير ذعر عاشقي النادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أعلنت مدينة ليفربول تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل المدينة وسط قلق من انتشار الوباء في إنكلترا كما حصل في بلدان العالم.
وأعلنت وزارة الصحة الإنكليزية حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس وسط مخاوف من تعطيل الأحداث الرياضية في البلاد وعلى رأسها البريميرليغ.
وجاءالاعلان في بيان جاء فيه: " نحن الآن نكثف جهودنا من أجل معرفة عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يكون لهم أي اتصال بهذه الحالة المؤكد إصابتها"
يذكر أن هناك تقارير صحفية تتحدث عن امكانية استكمال الموسم من دون جمهور او حتى تجميد النشاطات الرياضية في حال خرجت الامور عن السيطرة.
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