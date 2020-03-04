رسمياً: مباريات كرة القدم في المغرب بدون جماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

قرر ​الاتحاد المغربي​ لكرة القدم منع حضور الجماهير في مباريات كرة القدم خلال الفترة المُقبلة، بسبب المخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​.

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وكانت السلطات المغربية أجلت كافة الأحداث الرياضية في الفترة الحالية بسبب كورونا.

وجاء في بيان الاتحاد "في إطار الحرص على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير، وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت ​الجامعة الملكية المغربية​ لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارًا من اليوم".

وأضاف البيان: "تدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من ​دوري الاحترافية الوطنية​ لكرة القدم، ودوري الوطنية لكرة القدم هواة، والدوري الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والدوري الوطنية كرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار."