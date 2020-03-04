روني يتمنى خسارة مانشستر يونايتد أمام ديربي كاونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

تمنى لاعب ​ديربي كاونتي​، ​واين روني​، خسارة فريقه السابق ​مانشستر يونايتد​ الخميس خلال المواجهة التي ستجمعهما في ​كأس الاتحاد الإنكليزي​.



وصرح روني لصحيفة "إندبندنت" الإنكليزية: "أحببت كل دقيقة قضيتها في مانشستر يونايتد، وأنا الآن لاعب في ديربي كاونتي وأريد الفوز مع فريقي، طوال 90 دقيقة سأكون راغبًا في خسارة اليونايتد".

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وأضاف: "سيتفهم الجميع رغبتي في فوز ديربي كاونتي في تلك المباراة، وبعد ذلك سأعود لأكون ضمن مشجعي مانشستر يونايتد وأتمنى لهم الفوز".

وتابع روني: "الفريق الوحيد الذي أردت مواجهته هو اليونايتد، هي قرعة رائعة بالنسبة لنا، إنه تحدِ، لكنه شيء نتطلع إليه جميعًا، وهذه مباراة تمثل فرصة كبيرة لنا للتأهل إلى ربع النهائي".

وختم الإنكليزي: "من الواضح أن مانشستر يونايتد يمتلك فرصة الفوز بكأس هذا الموسم من خلال تواجده في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد، لذلك نعرف أنهم لن يستهينوا بمباراة الغد".