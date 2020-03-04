عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

كشف اسطورة نادي ​الهلال​ السعودي ​ياسر القحطاني​ عن ندمه من عدم الانتقال إلى ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع لهذه الخطوة.

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وفي حديث له، قال القحطاني: "ندمت على عدم الانتقال إلى مانشستر سيتي، فهي كانت فرصة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف: "عندما ذهبت هناك كانوا يتعاملون معي بطريقة غريبة للغاية، كأنني شخصا جاء إليهم من الأدغال".

ويعد مانشستر سيتي أحد أبرز الأندية على مستوى العالم، وذلك منذ انتقاله ملكيته إلى الإدارة الإماراتية والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز أكثر من مرة.