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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا عائق في طريق شعلة أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
ذكر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 أنه سيتم تعديل مسار الشعلة الأولمبية في أنحاء اليابان "بقدر الضرورة" لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.
وتصل الشعلة إلى فوكوشيما في 20 آذار على أن تضاء قبل 8 أيام في معبد في اليونان، قبل أن تنطلق في 26 منه في رحلة تجوب 47 محافظة في اليابان على مدى 121 يوما قبل انطلاق الألعاب في 24 تموز.
وذكر المنظمون في بيان "ستتخذ اللجنة المنظمة كل التدابير اللازمة والمناسبة من أجل منع انتشار العدوى بين العدائين، المشجعين والقوى العاملة".
وأضاف البيان "سيطلب من العدائين والمشجعين "الامتناع عن المشاركة" في حال لم يشعروا بحالة جيدة وعلى اللجنة المنظمة "أن تراقب عن كثب صحة العدائين والقوى العاملة، لا سيما عبر قياس حرارتهم وإجراء الفحوصات الطبية".
وأشارت تقارير صحافية أن انطلاق الشعلة قد يقام خلف ابواب موصدة.
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