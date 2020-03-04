شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمباراة طلائع الجيش وإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الغد بين طلائع الجيش وانبى في الخامسة عصراً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة والتى تأتى فى افتتاح الدور الثانى بالدورى.

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ويضم الطاقم كل من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

وخسر طلائع الجيش من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في ظهوره الأخير بالمسابقة فيما تعادل انبى مع طنطا سلبياً في أخر ظهور أيضاً ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.