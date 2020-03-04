مرتضى منصور ينعي نجم الزمالك «محمود الجوهري الصغير»

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بنعي نجم الزمالك السابق محمود الجوهري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وتقام الجنازة بعد صلاة الظهر، غدا الخميس، من مسجد "الرحمن الرحيم"، وسيقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

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