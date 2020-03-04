لم يتم التطرق إلى الغاء او تأجيل أولمبياد طوكيو في اجتماعات اللجنة الأولمبية

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أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى "الغاء او تأجيل" دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان الاربعاء.

وقال باخ "نواجه تحديات عدة لكن لا اريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الاولمبية الدولية تؤكد مجددا التزامها التام لتأكيد نجاح الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020".

وتابع "لم يتم التطرق اطلاقا الى كلمة الغاء او تأجيل اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية" التي اختتمت اعمالها مساء الاربعاء.

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واوضح باخ ان اللجنة التنفيذية استمعت الى تقرير اللجنة المنظمة للالعاب التي "يتماشى موقفها تماما مع موقف اللجنة الاولمبية الدولية. لقد جددت اللجنة المنظمة التزامها الكامل من اجل انجاح دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو".

وذكر باخ بانه تم انشاء لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن اللجنة الاولمبية الدولية، اللجنة المنظمة لالعاب طوكيو 2020، مدينة طوكيو، الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية وقال في هذا الصدد "لدينا هذه اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بصورة دائمة. نبحث عن اجابات لكل سؤال لكننا لا نقوم بتوقعات حول ما يمكن ان يحصل من تطورات في المستقبل".

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