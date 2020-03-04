الآن تردد القنوات المجانية || الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور إل 8 بدوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز، في دوري أبطال أفريقيا، يستضيف ملعب لوكس موريبي معقل صن داونز، مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين صن داونز صاحب الملعب والأهلي، وكانت نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة قد أنتته بفوز الأهلي بهدفين دون رد، على ملعب استاد القاهرة، أحرزهما اللاعب التونسي علي معلول.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تلعب المباراة في الثالثة عصراً بتوقيت جنوب أفريقيا والقاهرة، وكان فايلر قد أجرى أخر حصتين تدربيتين في نفس توقيت أقامة المباراة، لكي يتعود اللاعبون على أجواء أقامة المباراة في النهار، والتي لا يعتاد الأهلي اللعب في مثل تلك الأوقات، وهو ما يعلمه فريق صن داونز، ويأمل في أستغلال تلك النقطة السلبية لتكرار الفوز على الأهلي، مثل الموسم الماضي والصعود إلي الدور القادم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يدخل الأهلي اللقاء وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية، لتأكيد فوزه في القاهرة ومحو هزيمة الموسم الماضي القاسية بخماسية نظيفة، في نفس هذا الملعب وفي نفس الدور، ويكفي الأهلي الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة فارق هدف وحيد، ليصعد إلي الدور نصف النهائي، أما الفريق الجنوب أفريقي فيحتاج الفوز على الأهلي بفارق 3 أهداف ليعبر إلي الدور الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي

تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت الفضائية، المالكة لحقوق بث البطولة بصورة حصرية، والمباراة ستنقل على قناة بي إن HD 1، وقناة بي إن سبورت HD 5 FR الناطقة باللغة الفرنسية، التي تبث على القمر الصناعي استرا تردد 11856 معامل الاستقطاب H.

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قناة مجانية سنغالية تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز

يدخل الأهلي لقاء صن داونز بقائمة تضم، ” محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، علي معلول، أحمد الشيخ، اليو بادجي، أحمد فتحي، جونيور أجاي، جيرالدو، محمد هاني”

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

أعلن رينيه فايلر عن المستبعدين من قائمة الأهلي ضد صن داونز، وجاء كلاُ من ” رمضان صبحي ومحمود وحيد، و محمود وحيد ” بداعي الإصابة، وكلاً من صالح جمعة وكهربا وشريف اكرامي لأسباب فنية.

تردد قناة RTS2 السنغالية المجانية

تنقل قناة RTS2 السنغالية، مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، على القمر الصناعي يوتل سات، بصورة مجانية من خلال التردد 11900 استقطاب أفقي.

حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز

أعلنت لجنة الحكام بالأحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الحكم الدولي بكاري جاساما، هو حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز في مباراة الإياب، وكان الأهلي قد تحفظ على هذا الحكم، لظلمه الأهلي في العديد من المباريات التي قام بتحكيمها للأهلي.