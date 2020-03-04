شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4/3/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتى يعد ابرزها المستشار تركى أل الشيخ يوضح سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

تركى آل الشيخ يوضح سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

أوضح المستشار تركى أل الشيخ سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب تركي أل الشيخ :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

تأجيل السوبر الأفريقى للزمالك والكؤوس للأهلى فى كرة اليد بسبب كورونا

قام الاتحاد الأفريقى لكرة اليد بإبلاغ الاتحاد الجزائرى بتأجيل النسخه 27 من كأس السوبر الأفريقى بين الزمالك والنجم الساحلى المؤهلة لكأس العالم للأندية والنسخة 36 من كأس أفريقيا للأندية المقرر والذى كان مقرر إقامتهما بالجزائر نهاية شهر مارس الجارى لأجل غير مسمى

كان من المقرر أن يشارك فريق الاهلى فى نسخة بطولة الكؤوس .

فخر الدين بن يوسف يتحفظ على تمديد عقده مع الإسماعيلى

تحفظ التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب وسط الإسماعيليى على مسألة تمديد عقده مع الدراويش فى ألفترة الحالية منتظرا لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب فى العودة لخوض تجربة فى أحدى دوريات الخليج.

كان مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قد فتح ملف تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدرأويش منذ انضمامه فى فترة الآنتقالات الشتوية الماضية، وعقد مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى جلسة مع اللاعب للاتفاق على الخطوط العريضة لتمديد التعاقد ولكن تحفظ اللاعب أرجأ الأمر للفترة المقبلة.

عز الدين بهادر يعلن جاهزيته للمشاركة أمام جينيس بالدورى وكتابة التاريخ

أعلن عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر جاهزيته لخوض مباراته الأولى بدورى القسم الثالث، أمام جينيس يوم السبت المقبل بملعب نادى 6 أكتوبر. وخاض عز الدين بهادر تدريباته اليوم بشكل كامل مع الفريق، ليتأكد تماثله التام من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا بتورم فى الركبة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وعلاجى مكثف. Advertisements

الأمن التونسى يقرر 60 ألف متفرج لمؤازرة الترجى أمام الزمالك

يشهد الشارع الكروى التونسى حالة من الشحن لدعم الترجى فى مباراته المصيرية أمام الزمالك المقرر لها الجمعة باستاد رادس، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، بعد فوز الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الذهاب، ويكفى الأبيض التعادل أو الخسارة بأقل من فارق هدفين للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووافق الأمن التونسى على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، وهو رقم كبير يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة فى مؤازرة الترجى والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك فى السوبر الأفريقى بقطر وذهاب الأبطال بنتجة 1/3.

آخر كلام.. اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـVAR غداً

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تطبيق تقنية حكم ألفيديوVAR غداً فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن جميع الموافقات الخاصة بتقنية حكم ألفيديوVAR وصلت إلى اتحاد الكرة ومنها موافقة الـIFAB إلى جانب اعتماد 17 حكم ساحة و19 حكمVAR و19 حكم مساعد VAR.

الأهلى يؤكد مشاركته فى مهرجان اعتزال طارق التائب بتوقع العقود

أكد مسئولو النادى الأهلى مشاركتهم فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية بعد توقيع العقود بشكل رسمى خلال الأيام الماضية، ويواجه الأهلى الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب، فى موعد يناسب مواعيد ألفريقين خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، فى الوقت الذى يوجد موعد مقترح وهو يوم 28 مارس الجاري.

وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوسأوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

اللجنة الأولمبية تمنح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية مدى الحياة

قامت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بمنح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الرئاسة الشرفية للجنة مدى الحياة ، كما تم منح حسن مصطفى درع اللجنة مع الاحتفاظ بدرع الرئاسة الشرفية فى دولاب اللجنة الأولمبية ،وذلك خلال حفل التكريم المقام من جانب اللجنة إلى حسن مصطفى بأحد ألفنادق .

و شهد حفل التكريم حضور عدد من رموز الرياضة وكرة اليد تحديدا من بينهم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والمجلس الحإلى للاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر ، وذلك فى أحد فنادق مصر الجديدة .

و بدأ التكريم بعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة حسن مصطفى شهد إنجازاته ومسيرته الحافلة فى رئاسة الاتحاد الدولى .