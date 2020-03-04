شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4/3/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تعافي علي معلول وجاهزيته لمواجهة صن داونز المقبلة.

معلول يتعافى من إجهاد الأمامية ويشارك فى مران الأهلى بجنوب أفريقيا

ينتظم على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مران الفريق اليوم الأربعاء بجنوب أفريقيا، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى على مدار اليومين الماضيين للتعافى من الإجهاد فى العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول فى تدريبات الفريق لمدة يومين بسبب معاناته من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى السبت الماضى باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

فايلر يستكشف صن داونز بالجلسات الخاصة مع معاونيه قبل موقعة 7 مارس

يحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له، وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا، ويقوم المدرب السويسرى باستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة فى فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

الأهلي يؤكد مشاركته في مهرجان اعتزال طارق التائب بتوقع العقود

أكد مسئولو النادي الأهلي مشاركتهم في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية بعد توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ويواجه الأهلي الهلال السعودى فى مهرجان اعتزال طارق التائب، في موعد يناسب مواعيد الفريقين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في الوقت الذي يوجد موعد مقترح وهو يوم 28 مارس الجاري.

وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوساوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

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الأهلي ينهي مرانه الثالث في جنوب افريقيا وفايلر يحاضر اللاعبين

أنهي فريق الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم، الأربعاء، علي مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل باستاد لوكاس موريبي.

وواصل الفريق تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بيرتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب افريقيا.

اتهام صالح جمعة لاعب الأهلى بدهس شاب بسيارته والهرب فى الجيزة

وجه شاب اتهاما لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بالتسبب فى إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروج المصاب من مقر عمله بالجيزة، وذكر أن الاعب فر هاربا بسيارته عقب الاصطدام به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجها له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تركى آل الشيخ يوضح سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

أوضح المستشار تركى ال الشيخ سبب استقالته من رئاسة الشرفية، وذلك من خلال تويته قام بكتابتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي ال الشيخ :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء.