شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد ظهور الـvar لأول مرة فى مباريات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويستعد النادي الأهلي حالياً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية وسط حالة من الشغف لنتيجة المواجهة المقبلة بعدما حسم المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين أمام 30 ألف متفرج بملعب استاد القاهرة.

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وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.



لمعرفة الظهور الأول لتقنية الفيديو للأهلي والزمالك في لمعرفة الظهور الأول لتقنية الفيديو للأهلي والزمالك في الدوري المصري اضغط هنا..

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.