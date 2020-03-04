شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يوضح سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المستشار تركى أل الشيخ سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . وكتب تركي أل الشيخ :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء". Advertisements

تركي ال الشيييخ

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