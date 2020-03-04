رسمياً.. المغرب يعلن إقامة المباريات بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلنت المملكة المغربية إقامة مباريات كرة القدم على أراضيها بدون حضور جماهيري نهائياً محلياً وقارياً لكل الأندية والمنتخبات.
وجاء قرار المغرب الذي أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم في ظل الإجراءات الوقائية خوفاً من تفشي فيروس كورونا.
ويشارك فريقي الرجاء والوداد المغربيان في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكلاهما فازا ذهاباً خارج الديار، وينتظران الإياب في المغرب لكن لن يكون الجمهور في صفوفهم.
وفي حالة تخطي النادي الأهلي عقبة صنداونز الجنوب إفريقي سيواجه الوداد في المغرب بدون جمهوره، وإذا نجح الزمالك من اجتياز الترجي التونسي سيلعب ضد الرجاء أيضاً بدون جماهير الأخير في المغرب.
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