التتويج بدون الجماهير؟.. الإعلان عن أول حالة "كورونا" في مدينة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن مجلس مدينة ليفربول بشكل رسمي، عن التأكد من أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" في المدينة اليوم الأربعاء.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لمجلس مدينة ليفربول، فإن الحالة المصابة بفيروس "كورونا" ضمن 32 حالة جديدة تم الكشف عنها في بريطانيا اليوم الأربعاء.

وتترقب جماهير نادي ليفربول الحلم الذي طال انتظاره واصبح قريباً من أي وقت مضى بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم وللمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقد يتسبب انتشار فيروس "كورونا" في انجلترا، من حرمان جماهير النادي العريق من الاحتفالات المنتظرة في مباراة التتويج باللقب، حيث يحتاج "الريدز" لـ12 نقطة من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

حال تم اتخاذ قرار رسمي من جانب المسؤولين في انجلترا بشأن اقامة المباريات واستكمال الموسم الكروي دون حضور الجماهير، سوف يلعب ليفربول مباراة التتويج المنتظر خلف الأبواب المغلقة.

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وأشارت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق، قيام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتناقش مع رابطة الأندية الإنجليزية حول الحلول المنتظر اتخاذها تجاه خطر انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي البريطانية ومصير الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق، يرغب المسؤولون في إنجلترا في تجنب أية احتمالات لإلغاء "بريميرليج" في الموسم الحالي، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي ستتكبدها الكرة الإنجليزية.

تقرير "يلي ميل" أضاف أنه من المنتظر في حالة استمرار انتشار الفيروس سيتم استكمال الموسم على أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.

وأشارت الصحيفة أنه في هذه الحالة، سيقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدعم أندية الدرجات الدنيا ماليًا، حيث تعتمد على عوائد حضور الجماهير بشكل أكبر من نظرائها في بريميرليج.

يُذكر أن تقارير بريطانية سابقة قد تناولت احتمالات إلغاء المسابقة، وهو ما يهدد تتويج ليفربول المنتظر، حيث يتصدر الفريق بأريحية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.