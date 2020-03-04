رسميا.. إيقاف مدرب الترجي وشمام وبن غيث أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي عن عقوبات لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخاصة بالفريق بعد أحداث مباراة الزمالك الأخيرة.

وخسر الترجي في ملعب استاد القاهرة الدولي 3-1 من الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العقوبات التي طالت فريقه، وسبق وكشفت عنها صحيفة "فوت 24 التونسية"، الخاصة بإيقاف الثنائي خليل شمام وعبدالرؤوف بن غيب، بجانب المدير الفني معين الشعباني، والمدرب المساعد مجدي التراوي.

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وسبق وقالت صحيفة "فوت 24" التونسية أن قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي قررت إيقافة شمام لـ6 مباريات مقابل 4 مباريات لكل عبد الرؤوف بن غيث ومعين الشعباني ومجدي التراوي.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لنادي الترجي، فقد تم فرض غرامة مالية على النادي قدرها 140 ألف دولار.

وكان الخليج 365 قد كشف اليوم الأربعاء عن تقديم رضوان جيد حكم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والترجي التونسي بشكوى للجنة الانضباط بخصوص أحداث المباراة (طالع التفاصيل).

ويستضيف الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، نظيره الزمالك على ملعب استاد رادس بحضور جماهيري ضمن إياب دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا.