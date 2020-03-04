تأجيل بطولتي افريقيا للكؤوس والسوبر لليد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن تلقيه خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة اليد يفيد بتأجيل بطولتي افريقيا لكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي إلى أجل غير مسمى خوفا من خطر إنتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في الجزائر خلال إبريل المقبل.

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وكان طرفي بطولة السوبر الإفريقي هما الزمالك بطل افريقيا للأندية البطلة والنجم الساحلي بطل افريقيا لكأس الكؤوس.

أما عن بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، كانت ستشهد مشاركة ناديين من مصر، وهما الاهلي حامل لقب كأس مصر، وطلائع الجيش وصيف البطولة المحلية.

ولم يعلن الإتحاد الافريقي في خطابه عن موعد مقترح لهاتين للبطولتين.