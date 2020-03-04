تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

تركي آل الشيخ، دوّن على صفحته الرسمي بموقع فيسبوك:"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

وأتم تركي آل الشيخ تدوينته:"ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

وكان تركي آل الشيخ قد تقدم مطلع شهر مارس الجاري باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي للمرة الثانية بعد المرة الأولى في مايو 2018 .