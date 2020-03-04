الزمالك يُعلن وفاة لاعب فريقه السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن نادي الزمالك وفاة لاعبه السابق ومدرب الكرة بقطاعات الناشئين بصفوفه، محمود الجوهري "الصغير"، اليوم الأربعاء.
نادي الزمالك غرد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم:"ينعى نادي الزمالك بخالص الحزن والآسى أحد أبنائه المخلصين، الكابتن محمود الجوهري لاعب الفريق السابق، راجيين من المولى أن يتغَمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته".
ومن جانبه غرد ميدو ناعيًا:"رحم الله كابتن محمود الجوهري الصغير مدربي في نادي الزمالك منذ ان كان عمري ٩ سنوات ورجل له فضل كبير عليا..كان رجل مخلص وأب لنا جميعا..الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
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