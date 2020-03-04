سفير مصر في تونس: لم نستقبل جمهور زملكاوي من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

صرح نبيل حبشي، السفير المصري بدولة تونس، بأنه لم يتوافد أية جماهير لفريق الزمالك قادمة من مصر حتى الآن، من أجل حضور مباراة الفريق الأبيض أمام نادي الترجي على ستاد رادس.

وقال نبيل حبشي في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك:" هناك مكانا مخصصا لجماهير الزمالك في ملعب رادس، وكذلك تم وضع ترتيبات من أجل استقبالهم وتنظيم عملية حضورهم للقاء".

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وأضاف سفير مصر في تونس:" لم نستقبل حتى الآن جماهير للزمالك قادمة من مصر، لكن سيكون هناك حضورا لمؤارزة الفريق الأبيض من الدول المجاورة لتونس وتحديدا من الجزائر، إضافة للجالية المصرية المقيمة هنا".

وأكمل نبيل حبشي :" أعتقد أن ملعب المباراة سيكون ممتلئ بالجماهير بالرغم من التوصية التي صدرت من وزارة الصحة التونسية بخوص اللقاء بدون جماهير، وأن تذاكر اللقاء ستنفذ بالكامل".

ويستضيف فريق الترجي نادي الزمالك على ملعبه يوم الجمعة المقبلة في إياب مبارايات دورربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهى لقاء الذهاب بتفوق القلعة البيضاء على الفريق التونسي بنتيجة 3-1 في ملعب القاهرة الدولي.