السنغال بطل "كأس العرب" للشباب بعد التغلب على تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج المنتخب السنغالي ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، والتي اختتمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد فوزه على نظيره التونسي 1 / صفر.

وسجل سامبا ديالو هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المنتخب السنغالي شارك في البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة كضيف في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر.

يذكر أن المنتخب السنغالي كان قد تمكن من التعادل مع مصر في نصف النهائي (1-1) قبل أن يصعد للمباراة النهائية بركلات الترجيح.