مدافع بيراميدز ينفي التوقيع للأهلي.. ويرحب بالانتقال لصفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نفى عبد الله بكري مدافع بيراميدز توقيعه على عقود الانتقال للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال عبد الله بكري :"تابعت أنباء توقيعي للأهلي بدهشة في الفترة السابقة، لأن هذا لم يحدث".
وكانت تقارير قد أكدت توقيع مدافع بيراميدز على عقود انتقاله للنادي الأهلي على أن ينضم لرجال السويسري رينيه فايلر بعد انتهاء الموسم الحالي.
وأضاف عبد الله بكري :"لم يتواصل معي أي مسئول من النادي الأهلي، كان هناك اهتمام وقت وجودي في نادي سموحة، وفي أول موسم لي مع بيراميدز، أما الآن لا يوجد أي جديد في الأمر".
وأنهى عبد الله بكري :"يشرفني الانتقال للنادي الأهلي مثل أي لاعب أخر في مصر، لكن لو وقعت على عقود انتقالي كنت سأعلن على الفور، غير أنني مرتبط بعقد مع بيراميدز حتى صيف 2021".
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