بورفؤاد يختتم استعداداته لمواجهة جاسكو بدوري القطاعات

اختتم فريق بورفؤاد تحت 20 عام مواليد "1999" مرانه الأخير، استعدادا للمباراة الهامة والمرتقبة فى الجولة الثالثة من دوري القطاعات والتي تجمعه بنظيره فريق جاسكو والمقرر اقامتها في الثانية والنصف عصر غد الخميس على الملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية.

واجتمع تامر عسل المدير الفني للفريق طارق الرمالى نائب رئيس مجلس الإدارة عبده الجرايحي مدير القطاع اليوم باللاعبين مؤكدين على أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة حتى يتمكنوا من الصعود إلى دورى الجمهورية .

ووعد طارق الرمالى نائب رئيس مجلس الإدارة اللاعبين بمضاعفة المكافآت المقررة في اللائحة المالية فى حالة الفوز والصعود إلى دورى الجمهورية من أجل تحفيز اللاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين للمباراة كالتالي : محمود وحيد . أحمد محسن . محمد نبيل . مصطفى محمود . إسلام عبدالجليل . كريم رمضان شيكا . حسن شعبان محمد الجريحي . محمد الجندي . كريم فتحي . حسن الرمالى . محمد هانى . أحمد نظير . محمد عادل . محمود عبدالمعين . محمود سرور . أحمد ذكي . عمر علاء . محمد الشناوي .

القطاع اليوم باللاعبين مؤكدين على أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة حتى يتمكنوا من الصعود إلى دورى الجمهورية .ووعد طارق الرمالى نائب رئيس مجلس الإدارة اللاعبين بمضاعفة المكافآت المقررة في اللائحة المالية فى حالة الفوز والصعود إلى دورى الجمهورية من أجل تحفيز اللاعبين.وجاءت قائمة اللاعبين المختارين للمباراة كالتالي : محمود وحيد . أحمد محسن . محمد نبيل . مصطفى محمود . إسلام عبدالجليل . كريم رمضان شيكا . حسن شعبان محمد الجريحي . محمد الجندي . كريم فتحي . حسن الرمالى . محمد هانى . أحمد نظير . محمد عادل . محمود عبدالمعين . محمود سرور . أحمد ذكي . عمر علاء . محمد الشناوي .

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