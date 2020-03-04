مؤمن زكريا يوجه رسالة شكر إلى نادي طلائع الجيش

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر إلى نادي طلائع الجيش.

وكتب اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل "تويتر" : «أشكر القوات المسلحة ونادي طلائع الجيش والعميد أحمد المهدي وكابتن عبد الحميد بسيوني وجهازه على الزيارة».

كان النادي الأهلي، قد دعم اللاعب مؤخراً، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه ضمن تكاليف علاجه خارج البلاد.



التواصل "تويتر" : «أشكر القوات المسلحة ونادي طلائع الجيش والعميد أحمد المهدي وكابتن عبد الحميد بسيوني وجهازه على الزيارة».كان النادي الأهلي، قد دعم اللاعب مؤخراً، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه ضمن تكاليف علاجه خارج البلاد.

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