أبرزت تقارير تونسية، غياب لاعبين في صفوف الترجي التونسي، خلال لقاء الزمالك المقرر إقامته الجمعة المقبل على ملعب ستاد رادس، في إياب الدور ربع النهائي منمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأكدت التقارير، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي للعبة قد أصدرت عقوبات قاسية بسبب الأحداث التي بدرتتجاه حكم لقاء الذهاب المغربي رضوان جيد والاعتراض على قراراته.
وتشمل العقوبات حسب التأكيدات التونسية، إيقاف اللاعب خليل شمام 6 مبارات إفريقية، واللاعب رؤوف بن غيث 4 مباريات، مع إيقاف معين الشعباني المدير الفني 4 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تونسية تبرز عقوبات الكاف التأديبية تجاه لاعبي الترجي وغيابهم عن لقاء الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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