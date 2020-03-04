بالصور .. وزارة الرياضة تبدأ حفل تكريم رئيس الاتحاد الدولي لليد

انطلق حفل تكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللجنة الأولمبية المصرية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

و استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الحضور لحفل التكريم والذي جاء على رأسهم حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي، والمهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيفا وعدد من رؤساء الاتحادات

ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء مشرف والمهندس ياسر إدريس والدكتور عبدالعزيز غنيم والمهندس شريف العريان والمهندس الباسل عبد الله والمهندس محمد عبدالمطلب والأستاذ ايهاب أمين والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.





من رؤساء الاتحادات الرياضية ونجوم الرياضة ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء مشرف والمهندس ياسر إدريس والدكتور عبدالعزيز غنيم والمهندس شريف العريان والمهندس الباسل عبد الله والمهندس محمد عبدالمطلب والأستاذ ايهاب أمين والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

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