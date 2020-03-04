لوسيسكو و عبدالله المعيوف والجبلى الأفضل في شهر فبراير بالدوري السعودي

اختارت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين الأفضل في شهر فبراير .

وتوج الروماني رزافان لوسيسكو مدرب فريق الهلال بجائزة أفضل مدرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لشهر فبراير .

بينما حصل الهولندى يوسف الجبلي لاعب خط وسط فريق الفيصلي السعودي علي جائزة أفضل لاعب.

واختارت اللجنة عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال السعودى على جائزة أفضل حارس مرمى، لذات الشهر.

ووقع اختيار اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة، على الثنائي يوسف الجبلي و عبدالله المعيوف نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي تم إعلانها سابقاً لنيل الجائزة، فيما استحق مدرب الهلال الرومانى

رازفان لوسيسكو علي جائزة الأفضل وذلك بعد نجح الهلال في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة خلال الجولات من ال ١٧،١٨،١٩، ٢٠من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والتونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، والإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز الأفضلية لشهر يناير الماضي