بسبب كورونا.. تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا يمن شباب نت - متابعات الاربعاء, 04 مارس, 2020 - 09:01 مساءً

تأجلت مواجهة الإياب بين نابولي وضيفه إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا المقررة غداً الخميس حسبما أعلن محافظ منطقة كامبانيا ماركو فالينتيني.



القرار لم يحدد موعد إجراء المباراة المؤجلة ويأتي وسط مخاوف من ارتفاع حاد في عدد الوفيات، جراء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.



وكانت الرّابطة الإيطاليّة قد أجلت أيضاً مباراة يوفنتوس وضيفـه ميلان، في إياب نصف نهائيّ كأس إيطاليا.



ويبدو أن الحكومة الإيطالية ستوقع مشروع قرار يقضي بإقامة كل النشاطات الرياضية من دون جمهور طيلة شهر آذار/مارس الحالي، وبحسب المعلومات فإن "ليغا كالتشو" تنتظر هذا الإعلان الحكومي كي تحسم أمرها وتحدد مواعيد المباريات. كلمات مفتاحية :

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