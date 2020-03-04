رياضة | عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بإتهام اللاعب صالح جمعة نجم فريق النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.