رياضة | رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم جملة عقوبات ضد نادي الترجي التونسي بسبب أحداث مباراة الذهاب أمام الزمالك بالدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وقرر "الكاف" إيقاف خليل شمام مدافع الفريق 6 مباريات، و4 مباريات لكل من عبدالرؤوف بن غيث، ومجدي تراوي المدرب العام بالإضافة إلى معين الشعباني المدير الفنى للفريق بداية من مواجهة الزمالك بعد غدا، وغرامة قدرها 150 ألف دولار..

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وكان لاعبو الترجي والجهاز الفني قد قاموا بالاحتجاج بشكل قوي وغير لائق، على حكم المباراة المغربي رضوان جيد، عقب انتهاء اللقاء.

ويذكر أن الزمالك قد نجح في الفوز على الترجي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وتقام مباراة العودة الجمعة المقبل على ملعب رادس.