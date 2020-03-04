رياضة | أرسنال يسعى لضم مدافع مانشستر سيتي الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسعى لضم مدافع مانشستر سيتي الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إنجليزية، أن نادي أرسنال الإنجليزي مهتم بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز، لاعب فريق مانشستر سيتي، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لما ورد بشبكة 90min البريطانية، نقلاً عن عدة مصادر إنجليزية، فأن نادي أرسنال سيتقدم بعرض للحصوب على خدمات ستونز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بطلب من المدير الفني للفريق ميكيل أرتيتا.

وأصبح ستونز خياراً غير مفضلاً للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، بعد أن تكررت أخطاؤه بشكل كبير، خلال مباريات الفريق السابقة، بالإضافة لمبارياته مع المنتخب الإنجليزي.

وإقتصرت مشاركات ستونز على 54 مباراة مع الفريق منذ صيف عام 2017، وذلك بسبب لعنة الإصابات التي طاردته بشكل كبير، وتسببت في إنهيار مستواه بشكل ملحوظ.

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ودفعت أخطاء ستونز مدربه جوارديولا للإعتماد على لاعب الوسط فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع في مباريات عديدة.

وتشير التقارير لنية مانشستر سيتي في ضم قلبي دفاع في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، في ظل وجود مؤشرات كبيرة بالإستغناء عن خدماته، بالإضافة للأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وأشرف أرتيتا على تدريب ستونز خلال السنوات الثلاث الماضية، أثناء عمله كسماعد لبيب في مانسشتر سيتي.

يذكر أن ستونز قد إنضم للسيتي في صيف عام 2016 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قادماً من إيفرتون، ويعد رابع أغلى الصفقات التي أبرمها جوارديولا في حقبته مع الجزء الأزرق من مدينة مانشستر.

وينتهي تعاقد ستونز مع مانشستر سيتي في صيف عام 2022.