رياضة | مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع أحد نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يستهدف ضم المحمدي

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي ظهير نادي الإسماعيلي في الصيف القادم لتدعيم مركز الدفاع في الفريق الأحمر الموسم القادم.

ويرفض النادي الإسماعيلي رحيل أي لاعب من الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب اعتماد الفريق على النجوم في النادي وعلى رأسهم المحمدي.

باهر يحسم وجهته والأهلي يضع خطة جديدة

Advertisements

وأكدت قناة "أون تايم سبورت" أن باهر المحمدي اكد على رغبته في اللعب بصفوف النادي الأهلي ولكن ما يعوق الصفقة هو رفض الإسماعيلي رحيل اللاعب.

وكشفت القناة أن النادي الأهلي سيقوم بالتعاقد مع باهر المحمدي بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع عمرو السولية من الإسماعيلي وذلك عن طريق انتقال اللاعب لأي نادي عربي صغير لمدة 6 شهور ثم العودة بعد ذلك لينضم إلى النادي الأهلي.

يذكر أن عمرو السولية كان قد انتقال إلى صفوف نادي الشعله لمدة 6 شهور ثم انضم بعد ذلك إلى الأهلي وكان النادي الأحمر هو من وضع هذه الخطة.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.