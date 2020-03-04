رياضة | ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوقع عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز، والذي يعد من أبرز المواهب الشابة في النادي الملكي.

ووفقاٌ لما ورد عن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي قررت تجديد عقد جوتيريز، ليبقى مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2024.

وخاض صاحب الـ18 بعض المباريات الإعدادية مع الفريق الأول قبل إنطلاق الموسم الحالي، كان أبرزها مباراة فناربخشة في بطولة كأس "أودي" الودية.

وصرح جوتيريز لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "أشعر بالسعادة بعد تجديد تعاقدي مع ريال مدريد".

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وأضاف: "إنه لشئ رائع أن يمنحني ريال مدريد الثقة في هذا السن".

وكان اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بحسب تقارير صحفية، إلا أن النادي الملكي قرر الإحتفاظ به خلال الفترة القادمة، بعد آدائه الرائع في فريق الشباب بالنادي "كاستيا".

ومن المقرر أن يتم تصعيد اللاعب الشاب للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وتم تصعيد اللاعب للتدرب أكثر من مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد، وذلك حرصاً لمتابعته عن قرب من قبل المدير الفني للنادي زين الدين زيدان.