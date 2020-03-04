رياضة | المنتخب السنغالي يتوج ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب السنغالي يتوج ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج المنتخب السنغالى ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، الأربعاء، والتى نظمها الاتحاد العربى لكرة القدم، فى السعودية، بعد فوزه فى النهائى على تونس بهدف بلا رد على ملعب الأمير محمد بن فهد فى مدينة الدمام.

وجاءت مشاركة المنتخب السنغالى فى البطولة ببطاقة دعوة لأول مرة، فى خطوة يهدف من خلالها الاتحاد العربى لتطوير المواهب الشاب وإكسابها المزيد من الخبرات على كافة الأصعدة.

ويدين المنتخب السنغالى بالفوز إلى لاعبه لسامبا دالو الذى سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 45 مستفيدا من خطأ دفاعى لاعب المنتخب التونسى.