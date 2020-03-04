رياضة | تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير تونسية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على توقيع عقوبات قوية ضد الترجي، على خلفية أحداث مباراة الزمالك الأخيرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لاعبو الترجي والجهاز الفني قد قاموا بالاحتجاج بشكل قوي وغير لائق، على حكم المباراة المغربي رضوان جيد، عقب انتهاء اللقاء.

وذكر موقع فوت 24 التونسي، ان الكاف سيصدر عقوبات كالتالي: إيقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي 4 مباريات، بالإضافة لإيقاف كل من خليل شمام 6 مباريات وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات لاعبا الفريق بعد أحداث مباراة الذهاب.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على الترجي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.