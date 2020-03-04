أول تعليق من تركي آل الشيخ على الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي المصري

علق تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودية على أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية بالنادي الأهلي المصري التي نشرها منذ أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك" :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ".

وتابع:" ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

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