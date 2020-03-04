شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تونسي: «كاف» يوقع عقوبات بالجملة على لاعبي الترجي قبل مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مساء اليوم، مجموعة من العقوبات ضد فريق الترجي الرياضي وبعض لاعبيه على خلفية أحداث مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي أمام الزمالك في القاهرة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع «فوت 24» التونسي، فقد قررت لجنة التأديب إيقاف نشاط المدافع خليل شمام لست مباريات مقابل 4 مقابلات لكل من معين الشعباني ومجدي التراوي وعبدالرؤوف بن غيث.

ومع عقوبات الإيقاف قررت اللجنة المذكورة تغريم نادي باب سويقة بمبلغ ضخم قدرته مصادرنا بـ160 ألف دولار أي ما يعادل 440 ألف دينار تونسي.