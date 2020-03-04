شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لأول مرة أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

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قال إنه «وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة (الرئاسة الشرفية للأهلي وتوقيتها)».

وتابع تركي، في حسابه على «فيس بوك»: «أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث، حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء».