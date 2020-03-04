ريال مدريد مستعد للتخلي عن رودريغيز لخطف هدف سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

يرغب ​ريال مدريد​ الإسباني بضم نجم ​لاتسيو​ الايطالي، ​سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش​، رغم المنافسة المحتدمة مع ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.



وإرتبط سافيتش بالإنتقال إلى كبار الأندية الأوروبية في المواسم السابقة بيد أن لاتسيو نجح في الاحتفاظ بخدماته.

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وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، مصرعلى ضم اللاعب الصربي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد أيضًا يرغب بقوة في الحصول على خدمات سافيتش، إذ أبدى استعداده لإدراج الكولومبي ​جايمس رودريغيز​ في الصفقة".

وشارك سافيتش، في 31 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم، في كل المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 7 أخرى.