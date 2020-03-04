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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد مستعد للتخلي عن رودريغيز لخطف هدف سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
يرغب ريال مدريد الإسباني بضم نجم لاتسيو الايطالي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، رغم المنافسة المحتدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وإرتبط سافيتش بالإنتقال إلى كبار الأندية الأوروبية في المواسم السابقة بيد أن لاتسيو نجح في الاحتفاظ بخدماته.
وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، مصرعلى ضم اللاعب الصربي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد أيضًا يرغب بقوة في الحصول على خدمات سافيتش، إذ أبدى استعداده لإدراج الكولومبي جايمس رودريغيز في الصفقة".
وشارك سافيتش، في 31 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم، في كل المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 7 أخرى.
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