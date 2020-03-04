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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يريد استعادة خدمات نيمار لارضاء ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية عن سبب تجديد نادي برشلونة رغبته في استرجاع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.
وكان نيمار قد غادر اسوار الكامب نو متوجها الى النادي الباريسي بعد كسر البند الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو ليصبح الاغلى في العالم.
وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فان البرازيلي يعد اولوية نادي برشلونة الصيف المقبل.
كما اعتبرت مجلة "le10sport"الفرنسية فان الامانة الفنية للنادي الكتالوني ستتفاوض بشأن إعادة نيمار مجددا بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب المجلة فان الامانة الفنية تجد ان ميسي بات وحيدا في الصف الامامي وهو بحاجة الى لاعب مثل نيمار الذي يمتلك كافة الخصائص التي يحتاجها النادي.
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