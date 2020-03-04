برشلونة يريد استعادة خدمات نيمار لارضاء ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية عن سبب تجديد نادي ​برشلونة​ رغبته في استرجاع المهاجم البرازيلي ​نيمار​ لاعب ​باريس سان جيرمان​.



وكان نيمار قد غادر اسوار الكامب نو متوجها الى النادي الباريسي بعد كسر البند الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو ليصبح الاغلى في العالم.

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وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فان البرازيلي يعد اولوية نادي برشلونة الصيف المقبل.

كما اعتبرت مجلة "le10sport"الفرنسية فان الامانة الفنية للنادي الكتالوني ستتفاوض بشأن إعادة نيمار مجددا بسبب الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​.

وبحسب المجلة فان الامانة الفنية تجد ان ميسي بات وحيدا في الصف الامامي وهو بحاجة الى لاعب مثل نيمار الذي يمتلك كافة الخصائص التي يحتاجها النادي.