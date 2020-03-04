شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يؤجل السوبر الأفريقي و الكؤوس بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بإبلاغ الاتحاد الجزائري بتأجيل النسخه 27 من كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي المؤهلة لكأس العالم للأندية والنسخة 36 من كأس أفريقيا للأندية المقرر والذي كان مقرر إقامتهم بالجرائر نهاية شهر مارس لأجل غير مسمى . كان من المقرر ان يشارك فريق الاهلى فى نسخة بطوله الكؤوس . Advertisements وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بتعديل موعد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين فى ظل إعداد المنتخب للأولمبياد وسفر الاهلى و الزمالك لتقام يوم ٢٥ مارس بدلا من يوم ١٩ من نفس الشهر .

8899f569-39e3-4740-b9df-3258e725e1bd

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يؤجل السوبر الأفريقي و الكؤوس بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.