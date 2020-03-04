شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يكشف سبب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المستشار تركى ال الشيخ سبب استقالته من رئاسة الشرفية، وذلك من خلال تويته قام بكتابتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكتب تركي ال الشيخ :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء.

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