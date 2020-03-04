شكرا لقرائتكم السنغال تتجاوز تونس وتتوج بكأس العرب للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج المنتخب السنغالي ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، والتي اختتمت يوم الأربعاء في الرياض بعد فوزه على نظيره التونسي 1 - صفر.

وسجل سامبا ديالو هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان المنتخب السنغالي شارك في البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة كضيف في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر.