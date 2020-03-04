الاتحاد العراقي يستنكر تصرفات جمهور اربيل ويهدد بعقوبات

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استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم قيام عدد من جمهور فريق اربيل باقتحام ارضية استاد فرانسوا حريري الاربعاء عقب مباراة الفريق المحلي امام ضيفه الصناعات القادم من العاصمة ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة.

وقام عدد من مشجعي وانصار فريق اربيل باقتحام ارضية الملعب عقب انتهاء مباراة فريقهم مع الصناعات التي انتهت بفوز الاخير 2-3 محاولين الاعتداء على طاقم التحكيم ومحاصرته قبل تدخل عدد من مسؤولي نادي اربيل.

وجاء في بيان للاتحاد العراقي "يستنكر الاتحاد ما قام به نفر محسوب على جمهور اربيل من محاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي وكذلك طاقم قناة العراقية الرياضية (الناقلة للمباراة) بعد ان تجاوزوا سور الملعب".

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واضاف بيان الاتحاد "سوف يحال هذا الموضوع الى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق من قام بهذا العمل".

ولم يشر بيان الاتحاد العراقي الى مخالفة ادارة نادي اربيل بسماحها بدخول اعداد من الجمهور الى مدرجات استاد فرانسوا حريري لمتابعة المباراة في وقت اعلن فيه الاتحاد في وقت سابق قرارا باقامة المباريات من دون جمهور بسبب الاوضاع الصحية.

كما لم يصدر اي توضيح من ادارة نادي اربيل بشأن ذلك حتى الان.